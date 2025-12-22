Juan, el lotero de Vigo que vendió un 5º premio de la Lotería de Navidad: fue en agosto y cree que a un turista

El árbol que preside la Porta do Sol ha sido testigo de una de las grandes alegrías de este lunes 22 de diciembre: la administración que dirige Juan Fernández ha repartido uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad.

La administración de lotería de la Porta do Sol, en Vigo, está de celebración: ha entregado un quinto premio, dotado con 300 euros por cada euro jugado, lo que se traduce en 6.000 euros por décimo.

Se vendió en agosto y posiblemente a un turista

Número premiado con un quinto premio en el Sorteo de Navidad Treintayseis

La semana no ha podido empezar mejor en Vigo. La mañana de este 22 de diciembre ha traído alegría a muchas personas, incluido a Juan Fernández, lotero de la administración ubicada en la Porta do Sol, que ha repartido un quinto premio.

Juan Fernández, lotero de este negocio, reconoce a este medio que el décimo premiado con el número 77.715 fue vendido en agosto. Además, se trataba de un número aleatorio, guardado de un sobre, destinado a quienes no buscaban una terminación concreta.

Por la fecha de venta, Juan sospecha que fue a un turista, aunque no está seguro al 100%. Lo que sí tiene claro es que ha repartido alegría allá donde haya ido a parar ese premio de 6.000 euros, una cantidad que llega tres días antes de Navidad.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha puesto el ojo en Vigo con este pequeño pellizco a media mañana, cuyo agraciado sigue siendo un misterio, ya que desde la administración de la Porta do Sol no saben quién es el agraciado.

Este pequeño premio alegrará las Navidades a quien lo haya comprado, ya que los 6.000 euros suponen un regalo inesperado para estas fechas.

Desde esta tarde y hasta el 23 de marzo

Los décimos agraciados se podrán cobrar desde la misma tarde del Sorteo, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Los premios inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se puede cobrar exclusivamente en algunos de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde de este 22 de diciembre.

En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial, los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego.