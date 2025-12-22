La histórica fiesta de la Brincadeira, en el centro del Plan de Sostenibilidad Turística de Bouzas, en Vigo

El Concello de Vigo continúa con el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística del Casco Histórico de la Villa de Bouzas. La corporación local ha licitado una serie de actuaciones que alcanzan una inversión total de 249.000 euros, entre la que se encuentra la elaboración del plan de marketing y dinamización de la Brincadeira.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha adelantado, además, que su corporación ha iniciado los trámites para la prestación del servicio de diseño y creación de paquetes turísticos de esta histórica villa marinera.

La primera actuación anunciada este lunes se corresponde con la reposición y substitución de luminarias led y otros elementos del alumbrado viario del barrio. Esta actuación, licitada el pasado viernes, es parte del Plan de Sostenibilidad Turística y supondrá una inversión de 234.101, 06 euros.

En la misma sesión de la Xunta de Goberno, se dio luz verde al expediente de contratación del plan de marketing y dinamización de la histórica fiesta de la Brincadeira. Contará con una inversión de 25.000 euros.

Según ha informado Caballero, también se dedicarán 35.223,09 euros a la licitación de la prestación de servicio de diseño y creación de paquetes turísticos de la villa marinera. Así, el Concello ha garantizado una inversión total de 294.000 euros el pasado viernes para las actuaciones en Bouzas.

El importe total del Plan de Sostenibilidad Turística alcanza los dos millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation EU del Ministerio de Industria y Turismo. "Se trata de un intento de actuar sobre Bouzas, que será positivo para que todo el mundo conozca sus posibilidades de ocio", ha señalado Caballero.