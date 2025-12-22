Empiezan en Moaña (Pontevedra) las labores para reflotar el buque bateeiro que se hundió el pasado sábado

Imagen de los trabajos de reflote del buque en Moaña Xunta de Galicia

En la mañana de este lunes se han iniciado los trabajos para reflotar el buque bateeiro que se hundió el pasado sábado en Moaña (Pontevedra). Así lo han confirmado fuentes de la Consellería do Mar, tras haber desplegado barreras anticontaminación para contener el gasóleo que llevaba a bordo este fin de semana.

Como ha recordado Europa Press, Gardacostas de Galicia recibió sobre las 6:30 horas el aviso de que la embarcación 'Mar Verde' se había ido a pique. Según informaron los testigos, le entró agua en el muelle de A Mosqueira, en Moaña.

Desde primera hora de la mañana, efectivos de este organismo autonómico trabajaron en la zona, aunque las labores de reflote se aplazaron hasta este lunes. El fin de semana desplegaron barreras anticontaminación para contener el gasóleo del buque.

Estiman que la embarcación contiene alrededor de entre 700 y 800 litros de gasóleo, lo que, en principio, no supone un peligro. Además de las barreras anticontaminación desplegadas para proteger la zona, el viento del sur contribuyó a contener la mancha.

Los trabajos de reflote continuarán esta tarde tras ser detenidos unas horas a espera de que haya mejor marea. En cuanto a las acciones de limpieza, los medios están prevenidos por si fuese necesario.