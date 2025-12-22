Caballero planta a la Diputación en la presentación de la reforma de la piscina de Teis: "No son de fiar"

La reforma de la piscina de Teis ya es una realidad. Concello y Diputación han sellado el acuerdo por el cual el ente provincial financia el 70% de la obra —5 millones de euros—, pese a que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no haya acudido este lunes al acto programado en el barrio vigués junto al presidente provincial, Luis López.

López ha acusado a Caballero de "dar la vuelta" y no asistir al acto de presentación de la reforma de la piscina de Teis. Ha criticado que el regidor socialista "cancelase a última hora" su presencia en el encuentro pactado entre ambas administraciones por la presencia de la vicepresidenta provincial y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

Según la Diputación, el acto pretendía poner en valor la colaboración entre ambas instituciones para llevar a cabo esa obra, como es habitual en los restantes ayuntamientos de la provincia cuando se pacta alguna inversión. "Es importante que haya colaboración y que se vea", ha indicado López, informa Europa Press

"La gente no quiere confrontación y este era un mensaje que queríamos lanzar a Vigo, a la provincia y a Galicia. Me consta que el alcalde venía pero dio vuelta por el hecho de que estuviese aquí, como una vecina más porque las vías son públicas, la vicepresidenta", ha añadido Luis López.

Al respecto, el presidente ha puesto en valor el papel desarrollado por Luisa Sánchez, que se entrega "en cuerpo y alma" para recoger las necesidades de los vigueses y encontrarle una solución. "La Diputación tiene palabra y la cumple", ha reivindicado, así como ha asegurado que "la ciudad más importante de la provincia" recibe el mismo trato que con el gobierno anterior.

"Sabíamos que no son de fiar"

El portavoz del gobierno local, Carlos Font, ha afirmado que "el alcalde no se movió del despacho" porque ya sabía que "no son de fiar". Como también ha reclamado este lunes Caballero, ha exigido un aumento de la aportación de la Diputación a la ciudad olívica. "Quieren el dinero de Vigo, igual que la Xunta, para llevárselo a otros sitios. No se lo voy a tolerar", ha afirmado el regidor olívico.

"Vigo aporta a la Diputación 85 millones de euros y la Diputación sólo nos devuelve cinco millones", ha lamentado Font, quien ha recalcado que la obra de la piscina de Teis "la programó, la seleccionó y la ejecutó" el Concello de Vigo. La corporación local exige que el ente provincial aporte 6,5 millones de euros, una subida de 1,5 millones de euros acorde al aumento del IPC.

El portavoz municipal ha manifestado, además, que durante la presidencia provincial de Carmela Silva "todo funcionaba bien porque presidía alguien de Vigo, no alguien de Rodeiro". "Por cierto, el último de la lista y teniendo que hacer dimitir al resto para que pudiera ser concejal", ha aseverado, subrayando que la Diputación "relega a las personas de Vigo a un puesto irrelevante, vicepresidenta segunda".