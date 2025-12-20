Fallece un motorista en Salvaterra de Miño (Pontevedra) al chocar contra un vehículo que se salió de la vía

Un motorista, vecino de Vigo de 30 años, ha fallecido en la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico en Salvaterra de Miño (Pontevedra), que fue resultado de un choque contra un vehículo que se había salido de la vía.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, el conductor del otro coche implicado salió del vehículo y fue localizado más adelante en un bar. Allí le practicaron un control de alcoholemia, en el que el resultado arrojó positivo.

El 112 Galicia recibió el aviso por este accidente en el kilómetro 10 de la PO-510 alrededor de las 01.15 horas de la madrugada del viernes al sábado. La persona que alertó del suceso indicó que no sabía cómo había ocurrido, pero advirtió de que el motorista podía estar fallecido.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el punto. Desde allí confirmaron el fallecimiento de la persona.