Una mujer resulta herida tras una colisión contra un camión en Nigrán (Pontevedra)

Una mujer ha resultado herida esta mañana tras verse involucrada en una colisión contra un camión en la localidad de Nigrán. Además, debido al impacto, tuvo que ser excarcelada por los servicios de emergencias y atendida posteriormente por los servicios sanitarios.

Más concretamente, los bomberos de O Porriño tuvieron que liberar a la conductora que, sobre las 08:00 horas, impactó contra un camión en la AG-57, a la altura de Camos, en Nigrán, dirección Vigo.

Fue ella misma la que alertó a los servicios de emergencia, tal y como recogió Europa Press en base a fuentes del 112. Además, les precisó que no podía salir del coche.

Por lo anterior, se dio aviso a los servicios de Urgencias Sanitarias, a los Bomberos de Vigo y O Porriño, a la Guardia Civil, al GES de Val Miñor, a la Policía Local y al personal de la autopista.