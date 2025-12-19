Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones de Vigo: "No vamos a hacer que nadie cambie su vehículo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este viernes la aprobación del proyecto para la creación de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad olívica. Antes, precisó Caballero, se estimaron "algunas alegaciones muy interesantes".

Precisamente, tal y como apuntó, una de ellas era la alusiva al horario de carga y descarga que se deberá contemplar en la futura ordenanza y que se ajustará a los horarios que establece la ordenanza municipal reguladora.

También se estimó la alegación que garantiza el acceso a las actividades de los prestadores de servicios.

Elaboración de la ordenanza

Así, el paso siguiente a tomar por el gobierno local será la elaboración de la ordenanza y su aprobación. Este documento regulará el ámbito jurídico, control y gestión de la medida.

Con todo, la ordenanza incluirá excepciones, concretamente, para el acceso de los residentes, personas con movilidad reducida o aparcamientos subterráneos.

Caballero precisó que la entrada en vigor de la ordenanza deberá producirse "de manera lógica" y "ordenada". Serán cuatro: Zona centro, Plaza de Portugal, Bouzas, y O Calvario. "Va a haber una evolución natural", prometió Caballero. "No vamos a hacer que nadie cambie su vehículo para entrar allí. No podemos imponer esa condición", concluyó.