Casa 47 abre la inscripción en Vigo para 67 viviendas de alquiler asequible

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 ha abierto la convocatoria piloto para acceder a un total de 171 viviendas en régimen de alquiler asequible en Pontevedra, Valencia y Asturias, de las cuales 67 están ubicadas en Vigo, lo que convierte a la ciudad en uno de los principales focos del programa.

Las viviendas, procedentes de la Sareb, se adjudicarán por sorteo ante notario y podrán contar con contratos de hasta 75 años de duración, mediante un alquiler inicial de 14 años prorrogable automáticamente en periodos de siete. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 20 de febrero, y toda la información puede consultarse en la web de Casa 47.

En el caso de Vigo, las viviendas se reparten en dos promociones, con una superficie media de 79 metros cuadrados y un precio medio de 662 euros mensuales, fijado en 8,8 euros por metro cuadrado, un 35% por debajo del precio de mercado en la ciudad.

Los inmuebles se entregan sin mobiliario ni electrodomésticos, por lo que se aplicará una carencia de hasta tres meses en el inicio del cobro del alquiler.