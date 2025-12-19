El BNG exige reforzar la seguridad del alumbrado de Navidad en Vigo BNG / Lino Escurís

El BNG ha reclamado al Gobierno de Abel Caballero que refuerce de inmediato la seguridad del alumbrado de Navidad tras registrarse varias caídas de elementos luminosos en distintas zonas de la ciudad, como la calle Brasil, la Florida y la avenida de Camelias.

Aunque no se han producido daños graves, los nacionalistas advierten de que estos incidentes evidencian posibles deficiencias en el diseño, montaje o control de las instalaciones, especialmente en espacios con tránsito de personas.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha recordado que la normativa obliga a que estas estructuras resistan condiciones adversas como viento y vibraciones, y ha reclamado una vigilancia periódica más allá del montaje inicial.

Además, solicitará acceso a los informes de las intervenciones realizadas por Bomberos y Policía Local y subraya que no es aceptable que una instalación que cuesta cerca de 2,5 millones de euros anuales pueda suponer un riesgo para la seguridad ciudadana.