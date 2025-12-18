Vigo pone en marcha una recreación virtual del Casco Histórico de Bouzas

El Concello de Vigo pondrá en marcha una recreación virtual del Casco Histórico de Bouzas dentro del plan para reactivar el barrio vigués con una ayuda del Gobierno de España de 2 millones de euros.

En este caso, se destinarán 82.000 euros a la elaboración tridimensional y reconstrucción inmersiva de la parte histórica de Bouzas, poniendo en valor su patrimonio arquitectónico, cultural, social y marinero mediante el uso de las tecnologías que ofrecen los smartphones, las tablets y los ordenadores.

Según el alcalde Abel Caballero, estará "colgada en la red" con la intención de que "todo el mundo lo pueda disfrutar y vivir" a través de las pantallas de sus dispositivos.

"Igual que ahora puedes estar en el corazón de Nueva York, queremos que gente de toda España y del mundo pueda estar en el corazón de Bouzas", ha añadido, para recorrer virtualmente 16 puntos de interés y su entorno.