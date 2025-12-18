El sector pirotécnico advierte: el veto general a la pirotecnia en Vigo por Navidad va contra la normativa

El sector pirotécnico ha advertido este jueves al Concello de Vigo de que la prohibición generalizada a la pirotecnia recreativa contraviene la normativa vigente. Así, la Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas (AGIP), la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) y la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (ACFAE) han pedido que se rectifique el bando sobre su uso en Navidad.

Como recuerda Europa Press, el bando municipal publicado el pasado 10 de diciembre señala que "está prohibida la manipulación o uso de los artificios pirotécnicos en las vías públicas y espacios públicos en el término municipal de Vigo, excepto que se cuente con expresa autorización municipal".

Al respecto, el sector ha señalado que "la prohibición general de uso de un producto regulado, autorizado y de uso permitido, así como el sometimiento de dicha actividad a la obtención de una autorización expresa, vulnera la normativa vigente".

Por ello, las asociaciones han presentado un escrito en el Ayuntamiento olívico en el que solicitan la modificación de esa indicación, ya que la restricción genérica puede suponer un grave perjuicio para este sector. Las empresas han recordado que la campaña navideña supone el 80% del consumo total anual en su sector.

En ese sentido, proponen que ese veto se sustituya por una "prohibición de manipulación o uso de artificios pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, P1 y TI sin respetar las instrucciones de uso y las medidas y distancias de seguridad", que obligatoriamente figuran en los envases de los propios artificios.

Por otro lado, sugieren que el Bando señale que "los dispositivos pirotécnicos que empleen más de 10 kilos de materia reglamentada deben contar con autorización, conforme establece la legislación vigente". En caso de que el Concello no rectifique, han advertido que no descartan reclamar el perjuicio patrimonial que sufran.