El PP acusa al PSOE de Vigo de poner "una alfombra roja a la corrupción sanchista"

La corrupción y los casos de acoso sexual han puesto contra las cuerdas al PSOE a nivel estatal. Ante esta situación, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado a los socialistas vigueses que comparezcan "inmediatamente" y envíen un "mensaje de rechazo total y radical al sanchismo". Los populares, además, consideran que el gobierno local ha puesto "una alfombra roja a la corrupción sanchista".

La líder popular ha mostrado en rueda de prensa imágenes de la teniente de alcalde y presidenta del PSdeG, Carmela Silva, abrazando a Leire Díez. Además, ha recordado otras fotografías de Abel Caballero con otras personas investigadas o detenidas como José Luis Ábalos, Koldo García o Isabel Pardo de Vera.

"Les exigimos que renieguen públicamente de todas estas personas que han sido detenidas por corrupción y a las que abrazaban hace no tanto tiempo", ha reclamado Sánchez, que ha remarcado que "Vigo no es una isla dentro del sanchismo, sino que se ha convertido en uno de sus escenarios favoritos".

La presidenta del PP de Vigo también ha destacado que el alcalde presume de "reunirse con Sánchez cada vez que él quiere". "El PSOE está manchando Vigo al querer confundir la ciudad con sus siglas. Y creemos que es hora de parar", ha añadido, a la vez que ha recordado la Medalla de Oro concedida a Isabel Pardo de Vera.

"Por Vigo se han pavoneado los rostros que ahora son noticia por la corrupción. Y aquí se han encontrado siempre muchas fotos, muchos abrazos y yo me pregunto, ¿a cambio de qué?", ha cuestionado Luisa Sánchez, que ha aseverado que "es hora de poner coto al poder del PSOE de Vigo".

PSOE: "La honradez de este gobierno es total"

El portavoz del gobierno local, Carlos Font, ha respondido inmediatamente a las acusaciones de los populares: "Están tan desesperados que tienen que hacer política basada en la mentira. La honradez de este gobierno es total", ha indicado el socialista.

Font ha afirmado que "el dinero público de esta ciudad se gasta donde se tiene que gastar, en la ciudad", así como ha criticado al PP por estar "instalado en la calumnia, intentando difundir mentiras que ni ellos se creen". "Insidias, insidias e insidias: esto es el Partido Popular de Vigo", ha concluido.