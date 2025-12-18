Denuncian la tala de un ejemplar centenario de pino manso en Vigo por obras de la Xunta

Antes y después de la tala de un pino en Navia, Vigo BNG de Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha denunciado una nueva tala "abusiva" de arbolado en el barrio de Navia. En esta ocasión se trata de un ejemplar centenario de un pino manso, situado entre las calles Ufas y Padre Seixa, donde la Xunta ejecuta las obras del Plan Parcial.

Así lo ha señalado este jueves el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, que ha afirmado que se trataba de un árbol singular, de enorme porte y más de 15 metros de altura. "Uno de los ejemplares más valiosos de todo el entorno"; ha asegurado, advirtiendo de que estas talas se vienen produciendo en los últimos meses

Y es que este nuevo episodio de tala se suma al corte de cinco robles, varios sauces y cedros ejecutado "hace menos dos meses" en el ámbito del Plan Parcial de Navia, según los nacionalistas. "Estamos delante de una repetición de hechos que demuestran un desprecio absoluto por el patrimonio natural del barrio", ha advertido Igrexas.

Según ha trasladado el vecindario al partido nacionalista, la tala se produjo hace varios días, sobre las siete de la mañana. En opinión del BNG, el horario evidencia "una clara intención de impedir que la respuesta vecinal pueda frenar este nuevo arboricidio".

Para el portavoz nacionalista, esta actuación confirma que la Xunta "vuelve a incumplir su compromiso de respetar el arbolado singular de Navia" y de "hacer compatible el desarrollo de las obras con su mantenimiento". "Lejos de garantizar su protección, la Xunta está provocando su eliminación sistemática", ha señalado Igrexas, que ha adelantado que exigirá explicaciones a la delegada territorial del gobierno gallego, Ana Ortiz.

"En el BNG tenemos claro que no podemos permitir que las administraciones públicas actúen como un kamikaze ambiental, aplicando políticas de tallas absolutamente injustificadas que, en el actual contexto de emergencia climática, constituyen un auténtico suicidio ecológico", subrayó.