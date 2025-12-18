Convocan una huelga en centro logístico de Amazon de O Porriño (Pontevedra) para el 23 de diciembre Google Maps

Alrededor de 100 trabajadores del centro logístico de Amazon en O Porriño están llamados a secundar una jornada huelga convocada por el sindicato CIG que tendrá lugar el 23 de diciembre, para exigir mejores condiciones laborales y denunciar la "sobrecarga" de trabajo que padecen.

Según informa Europa Press, el comité señala que se abusa de contratación parcial y fija discontinua, además de incurrir en incumplimientos en materia de prevención de riesgos.

A la jornada de paro, se suma una concentración a las 10:00 horas del día 23, delante de las instalaciones situadas en el polígono de A Granxa.

El sindicato ha denunciado ritmos de trabajo "excesivos" por la "sobrecarga" derivada de la falta de personal, incumplimientos en seguridad y salud laboral, contratación precaria o jornadas en domingo "sin remuneración".

Además, ha señalado que la empresa conoce estas circunstancias pero "lleva meses" sin atender las demandas y sin aportar soluciones.

Para la CIG, Amazon, que "obtiene año tras año beneficios millonarios", es "un claro ejemplo de precarización y explotación laboral". "Su modelo de negocio va ligado precisamente a unas condiciones de trabajo indignas, en la perversa lógica de 'cuanto más robo, más gano'", ha denunciado el sindicato nacionalista.