Abel Caballero, sobre la paralización del túnel de Elduayen: "Menos mal que no empezamos porque la Xunta mintió"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que la Conselleria de Medio Ambiente ha respondido sobre la propuesta del Concello para avanzar en la obra del túnel de Elduayen, pendiente de una colonia de pájaros en la calle Poboadores.

El problema, ha incidido, es que desde la Xunta habían insistido en que ya les habían respondido y, por lo tanto, podían proseguir. "Menos mal que no empezamos porque era una mentira de la Xunta", ha añadido Caballero, que ha recordado la polémica reciente en la que él denunciaba que varias obras de Vigo estaban paralizadas y desde el Gobierno gallego le contestaban que "dejase de engañar".

"Otra vez teníamos razón, tenemos el túnel de Elduayen parado porque la Xunta no nos había respondido a nuestra forma de enfocar el tema de la colonia de pájaros que anidan allí", ha declarado el regidor, que ha añadido que "seis meses después de que lo solicitamos y tras haber dicho que ya lo teníamos, que era mentira que no pudiéramos iniciar el túnel, nos responden diciendo que tenemos que hacer a, b, c y d".

Caballero ha lamentado que "ahora van a tardar mucho tiempo" en volver a contestar, pero que "lo más grave" es que les llamaron "mentirosos" porque "ya nos lo habían enviado, pues no". Además, ha recordado que la Xunta tiene "paradas" las rampas de Gran Vía, el reforzamiento de Plaza del Rey y que "mienten sobre la tolva de Guixar".

En total, denuncia que son "seis casos de la Xunta mintiendo y paralizando obras a Vigo". Además, se ha preguntado: "¿Y si llegamos a empezar la obra? ¿Quién responde de una contratación sin este permiso?".

"Están decididamente contra Vigo, y más que nunca en la historia", ha sentenciado para avanzar que en las elecciones seguirán "bajando dramáticamente".