La Xunta reitera que existe un control "exigente" a Povisa y acusa al BNG de "oportunismo"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha mostrado contundente ante las demandas del Bloque Nacionalista Galego (BNG), a los que ha acusado de "sembrar dudas" sobre la atención en el Hospital Povisa de Vigo, gestionado por Ribera Salud. El responsable autonómico ha defendido que existen mecanismos de control "muy exigentes" para supervisar la actividad del centro.

Así lo ha reivindicado el conselleiro este miércoles durante el Pleno del Parlamento, donde ha respondido a una interpelación del BNG. Como informa Europa Press, la diputada Montserrat Prado ha preguntado por la política de externalización de servicios dentro de la sanidad pública gallega y las condiciones del nuevo contrato firmado por el Sergas con Ribera Povisa.

El BNG ha incrementado su presión sobre la Xunta y su gestión de Povisa tras conocerse hace unas semanas unas polémicas grabaciones del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart. El empresario sugería a directivos del Hospital Universitario de Torrejón —gestionado por el grupo— que rechazasen pacientes o incrementasen las listas de espera para "mejorar" resultados económicos.

Por eso, la nacionalista ha mostrado la preocupación del grupo por la situación de Povisa —gestionado por el mismo grupo— ante lo ocurrido y ha pedido ver el contenido del contrato de la Xunta con ellos. "Dicen que es público pero solo sabemos que hay un contrato y su importe, no las exigencias a la empresa, el número de profesionales, qué tipo de prestaciones se ofrecen...", ha denunciado.

Prado lamenta el "oscurantismo" y "opacidad" con el que se gestiona el tema por parte del Ejecutivo gallego y considera que esta falta de conocimiento representa una "sospecha fundada" de lo que puede estar ocurriendo. "Con estos audios sale a la luz pública lo que ya sabíamos: que las privadas buscan obtener el máximo beneficio. Hacen lo que haga falta para ganar dinero, incluso no atender pacientes. (...) Y eso es una actuación criminal", ha aseverado, pidiendo además una auditoría a la gestión por parte de la Xunta.

Gómez Caamaño ve "oportunismo político"

El conselleiro, por su parte, ha afeado el "oportunismo político" que, considera, demuestra el BNG al traer una interpelación sobre un contrato firmado hace nueve meses. "No vienen aquí porque les preocupe el contrato, sino porque escucharon que en Madrid es el tema de moda y están a ver si pueden sacar tajada política en Galicia", ha afeado, reprochando que "es una irresponsabilidad absoluta tratar de menoscabar con falsedades la confianza de la gente en los profesionales".

Además, ha recordado que cuando el BNG tuvo "responsabilidades de gobierno", en referencia al bipartito, "no cambiaron la relación con Povisa". De hecho, ha matizado, el último contrato suscrito entre Sergas y Povisa cambia el concepto a 'contrato de servicios', lo que supone que la administración solo pague por los procedimientos "realmente realizados".

"La realidad es que la Xunta asigna menos dinero a Povisa que el bipartido", ha afirmado Gómez Caamaño, quien ha insistido en que existen mecanismos de control "muy exigentes" para garantizar la misma atención en Povisa que en el Sergas, "con un seguimiento muy estricto".