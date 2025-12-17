El PPde Vigo critica el "pasotismo" del Concello para aprobar nuevas ordenanzas: la última, en 2022

El PP de Vigo ha lamentado que el Gobierno de Abel Caballero finalizará este año "en blanco" sin aprobar ninguna nueva ordenanza, y ha recordado que la última fue aprobada en 2022, mientras que de las cuatro incluidas en el Plan Normativo de 2025, no ha sacado adelante ninguna.

El portavoz municipal, Miguel Martín, ha incidido en que en noviembre del año pasado denunciaron "el pasotismo" del Concello para " cumplir con una de sus principales obligaciones, que es la de legislar, porque no todo son anuncios y fotos".

En este plan se contemplaban medidas como la ordenanza reguladora de las licencias urbanísticas, el reglamento orgánico del gobierno y de la administración, el reglamento del Tribunal Económico-Administrativo y la reguladora de los servicios de los cementerios municipales, todas con entrada en vigor prevista para 2025. Por contra, no se ha aprobado "ni una sola": "Y eso que se trata de un plan ya por sí muy poco ambicioso, pero ni con esas".

"Su desgana es tal que desde 2018 apenas se han aprobado siete iniciativas de las 25 proyectadas. La última, por cierto, en 2022. Porque ni en 2023 ni en 2024 se presentó siquiera un Plan Normativo. Y el de este 2025, como digo, se quedará en papel mojado", ha insistido Martín.

El popular ha señalado como ejemplos de ese "pasotismo" la ausencia de ordenanza para regular la Zona de Bajas Emisiones, el nuevo reglamento de la Policía Local, anunciado para 2022, o la previsión de retomar este año la ordenanza de cementerios, además de la tardanza en tramitar el PXOM, "que ha tardado más de una década a pesar de que se realizó a espaldas de la ciudad".

Para Martín, "no hay una hoja de ruta ni pretensión alguna de dar respuesta a las necesidades actuales de la ciudad a pesar de su mayoría absoluta" y ha indicado que "muchas de las ordenanzas actualmente en vigor datan de mediados de los años 90". "Hace por tanto más de 30 años y requieren de una actualización que no llega", ha rematado.