Mos (Pontevedra) calienta motores antes de Navidad: papanoelada motera y exposición de coches históricos

El Concello de Mos (Pontevedra) calienta motores de cara a la Navidad. El gobierno de Nidia Arévalo (PP) ha organizado dos actividades abiertas para el próximo domingo 21 de diciembre, dirigidas a todo el vecindario y enmarcadas en la programación especial de Navidad.

La primera de las propuestas será la tradicional papanoelada motera, que tendrá lugar a las 10:30 horas. Saldrá desde el parque de la Avenida de Sanguiñeda con el objetivo de llegar a la Asociación Veciñal e Cultural Nosa Terra de Pereiras. En total, la caravana de motos recorrerá 44,6 kilómetros.

Los Papá Noel pasarán por diferentes puntos de la localidad, llevando la ilusión a los más pequeños de Mos. Los moteros repartirán caramelos y avituallamiento, en un ambiente festivo y familiar. Cabe mencionar que la actividad se suspenderá si llueve.

En segundo lugar, de forma paralela, el parque O Son do Regueiro, en Torroso, acogerá una exposición especial de Navidad de coches clásicos e históricos del Club Clásicos Mos entre las 10:30 y las 14:00 horas. La iniciativa estará abierta al público y será acompañada por una chocolatada.

La jornada también contará con una recogida de alimentos solidarios, en colaboración con Mos Axuda, promoviendo la participación ciudadana y la solidaridad en estas fechas.