El Concello de Vigo carga contra la Xunta y pide a Rueda el cese de la conselleira de Medio Ambiente

El Concello de Vigo eleva el tono en su crítica por la gestión autonómica de la presa de Eiras y de la tolva de Guixar, exigiendo al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, la dimisión de su conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. El alcalde Abel Caballero también ha acusado a la delegada territorial del gobierno gallego en Vigo, Ana Ortiz, de mentir respecto a la autorización de la humanización del acceso a la ermita de La Guía.

"No sabe cómo ocultar su negligencia y su incapacidad para atender la presa de Eiras", ha afirmado el regidor socialista en referencia a la responsable de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Caballero ha recordado que los daños en las válvulas de esta instalación no es "un problema del Concello" y culpa a Vázquez, "porque hace tres años que tiene la gestión de la presa de Eiras y hace ocho meses que descubrieron que una de las válvulas estaba averiada".

"Se quedaron callados y no dijeron nada, no actuaron con el riesgo de que la avería fuera mayor", ha criticado el alcalde de Vigo, quien ha reiterado que el mantenimiento y la conservación del embalse depende de la Xunta de Galicia y Augas de Galicia. "Señor Rueda, tiene usted que cesar a su conselleira de Medio Ambiente de forma inmediata por negligente", ha concluido en un audio distribuido a los medios de comunicación.

La responsable municipal del Área de Urbanismo y Vivienda, María José Caride, se ha unido a las críticas a Ángeles Vázquez. La concejala socialista ha desmentido a la conselleira, quien este martes afirmó que la planta de Sogama en Guixar se mantendrá en esta ubicación a pesar de no haber entrado en servicio tras el rechazo de la licencia por el Concello.

Al respecto, Caride ha calificado de "papelón" la visita de la política popular y ha asegurado que Vázquez "pretende responsabilizar al Concello de informes que debe realizar y aportar Sogama". En consecuencia, ha demandado al ente autonómico que aporte el estudio de ruidos que cumpla con la ordenanza municipal, así como ha exigido "disculpas públicas por sus intencionadas falsas acusaciones".

Obras paralizadas

Por otro lado, el alcalde ha denunciado que la Xunta mantiene paralizadas algunas actuaciones municipales clave, como las nuevas rampas de Gran Vía, el reforzamiento de la Praza do Rei o el túnel de Elduayen. Caballero ya había denunciado esta situación el pasado 9 de diciembre, afirmando que llevaban esperando desde mayo la autorización de Patrimonio para ejecutar la humanización del acceso a la ermita de La Guía.

El regidor olívico ha anunciado que la Xunta ha autorizado la obra este martes, probando así que la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Ana Ortiz, mintió cuando afirmó que Patrimonio había respondido a la corporación local un mes antes. "¿Qué dice ahora la señora Ortiz?¿Cómo justifica ahora que era una mentira y que no nos habían dado -la autorización-?".

"La Xunta le manda que mienta y lo triste es que ella miente", ha lamentado Caballero, que ha recordado que sigue a la espera de la autorización de las obras para las nuevas rampas de Gran Vía, el reforzamiento de Praza do Rei y el túnel de Elduayen. "La Xunta sigue parando obras de Vigo", ha sentenciado.