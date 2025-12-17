El BNG de Vigo denuncia el deterioro del Tren Celta pese a la supuesta vuelta a la normalidad

El BNG de Vigo ha advertido este martes de que la recuperación de la normalidad en el funcionamiento del Tren Celta, que conecta con Oporto, tras la supresión del transbordo en Viana do Castelo desde agosto, no puede servir como justificación para mantener e incluso agravar las condiciones precarias de esta conexión ferroviaria transfronteriza.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha denunciado que la situación actual supone "un servicio cada vez más lento, con mayores tiempos de trayecto y retrasos más frecuentes", pese a conectar dos grandes áreas urbanas que superan conjuntamente los dos millones de habitantes y que vertebran la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal.

Igrexas ha calificado el Tren Celta como un servicio "raquítico", limitado a solo cuatro frecuencias diarias frente a las 17 conexiones en autobús, y operado con trenes de más de 40 años "en evidente estado de falta de mantenimiento".

Por esto, el BNG ha reclamado al Gobierno español que cumpla el acuerdo de investidura y ponga en marcha un plan de sustitución del material rodante, así como un aumento de frecuencias.

Mientras no se materialice la conexión de alta velocidad entre Vigo y Oporto, que insisten que debe de estar disponible para 2030, los nacionalistas exigen mejoras inmediatas que permitan avanzar hacia un sistema de cercanías transfronterizas sostenible y acorde a las necesidades reales del territorio.