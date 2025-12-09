Vigo empieza la humanización de una de las principales vías de acceso al hospital Álvaro Cunqueiro

Una de las principales vías de acceso al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo contará con nuevas aceras y una carretera "completamente renovada" en la avenida Clara Campoamor. Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien ha denunciado que la Xunta debería encargarse de esta obra.

"La Xunta no construyó aceras, que las tenía que haber construido, porque le corresponden al hospital que es lo que produce que haya aglomeración de gente allí", ha afirmado el alcalde en un audio distribuido a los medios de comunicación.

La actuación incluye la renovación de la calzada y la construcción de las aceras en la avenida Clara Campoamor entre la rotonda de Ramiro Pascual y el complejo hospitalario. "Hasta ahora la gente tenía que caminar en un entorno sin aceras, en entorno complicado, difícil e incómodo".

El Concello también renovará las redes de servicio, el drenaje, el saneamiento, el abastecimiento, la iluminación pública y la distribución de energía eléctrica. "Vamos a hacer una reforma magnífica", ha concluido.

La vicepresidenta de la Deputación y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, no ha tardado en reaccionar al anuncio del regidor socialista. "Ha vuelto a ocultar intencionalmente la financiación que realiza el organismo provincial", han subrayado fuentes provinciales.

Sánchez ha recordado que la Deputación sufraga más de 86% del coste de la obra. Concretamente, el ente provincial destina 1.133.000 euros a la mejora de este vial municipal y el Concello de Vigo solo aporta 187.920 euros.