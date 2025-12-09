Denuncian "irregularidades" en el proceso de reducir temporalidad en el Concello de Vigo

La representación sindical de los trabajadores del Concello de Vigo ha denunciado este martes "irregularidades" en el proceso de reducción de temporalidad de empleados del ente local, tres años después de ponerse en marcha y sin que se haya finalizado.

En un comunicado conjunto, CC.OO., UGT, CIG, SICO y CUT han recordado que fue a finales de 2022 cuando el Concello, "obligado por la normativa europea y estatal", inició un proceso de reducción de la temporalidad que afectaba a más de 100 puestos de trabajo.

Así, han explicado que se trata de un proceso basado fundamentalmente en la valoración de méritos, pero la corporación local "fue incapaz de terminarlo en tres años", como recoge Europa Press.

Consideran que esta situación tiene "graves consecuencias" para el personal temporal y para los servicios que presta la administración municipal. Además, alertan, puede acarrear sanciones para el propio ayuntamiento.

"El proceso no solo está sin finalizar, sino que está salpicado de irregularidades. Concretamente en uno de los tribunales, como la falta de respuesta a reclamaciones, falta de acceso a expedientes o la aplicación de criterios no unificados con la asesoría jurídica municipal", han subrayado los sindicatos.

Pese a sus denuncias, "no hubo respuesta alguna o modificación", han incidido, criticando que el Concello no sea capaz de finalizar este proceso en tres años.