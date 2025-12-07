Vigo vive un domingo lluvioso en el puente de diciembre

La lluvia continúa haciéndose notar en Vigo, que este domingo podrá pasar la mañana y parte de la tarde bajo precipitaciones. La ciudad ha comenzado el día bajo cielos nublados pero temperaturas al alza.

De acuerdo con la predicción de Meteogalicia, hoy será un día en el que los termómetros oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 19 grados de máxima.

Hacia las últimas horas de la tarde, el cielo se despejará algo más, dejando ver nubes y claros. El viento soplará durante toda la jornada procedente del sur, con rachas de hasta 21 kilómetros por hora en sus momentos más fuertes al caer la noche.

En la costa, Vigo está bajo alerta amarilla por mar de viento, con rachas de fuerza 7, y por oleaje, con olas que podrán llegar a los 5 metros. La alerta se extiende hasta el mediodía del lunes.

Para mañana se mantiene una predicción similar, con cielos con nubes y claros, aunque menor probabilidad de lluvia. Los vigueses podrán disfrutar de un día festivo con temperaturas de entre 14 y 16 grados.