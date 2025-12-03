Autónomos de Vigo reclaman un "plan de relevo generacional" para el comercio y la hostelería

Un "plan de relevo generacional" para el comercio y la hostelería de la comarca de Vigo. Esta es la demanda que han trasladado este miércoles los autónomos en la ciudad olívica a través de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que considera que la zona vive una tendencia a la baja en el número de trabajadores autónomos.

Así lo ha comunicado el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que ha comparecido en rueda de prensa para trasladar la situación del colectivo de trabajadores autónomos en Vigo y su área, así como las principales preocupaciones que afectan a estos trabajadores por cuenta propia.

Según ha explicado, la comarca viguesa cuenta actualmente con casi 27.600 autónomos, lo que supone un incremento interanual del 0,41%, de los que la mayoría tienen sus negocios en la ciudad de Vigo (18.415). Los principales sectores de actividad siguen siendo la hostelería y el comercio.

Ahora bien, han advertido de que, en el caso del comercio, se observa un descenso de afiliados. Paralelamente, aumenta cada vez más la afiliación en actividades profesionales, sobre todo de servicios para otras empresas.

Eduardo Abad ha apuntado que un 25% de los empleados autónomos de comercio y hostelería tienen ya más de 63 años, por lo que ha urgido un "plan" para garantizar el relevo generacional en esas actividades. Al respecto, ha avanzado que presentarán su petición al alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Aplazamiento del sistema 'Verifactu'

Por otra parte, el presidente de UPTA también ha referido a la decisión del Gobierno de aplazar a 2027 la entrada en vigor del sistema 'Verifactu' de facturación electrónica. "No nos gustan las idas y venidas del Gobierno (...), esto solo trae confusión y desconfianza", ha alertado, a la vez que ha pedido ser "conscientes" del "esfuerzo" que han hecho los autónomos para adaptarse y preparar sus negocios para ese sistema.

Para Eduardo Abad la paralización del sistema es "inexplicable", y ha recordado que su implantación se acordó con los agentes sociales y las organizaciones de autónomos hace más de dos años. En todo caso, también ha advertido de que 'Verifactu' no será efectivo en la lucha contra el fraude, ya que no es un sistema eficaz "contra quien no emite facturas".

Preocupaciones del colectivo

El presidente de UPTA ha mencionado también otras "preocupaciones" de los trabajadores por cuenta propia, en concreto la necesidad de tomar medidas para paliar la "insoportable carga fiscal" que sufren. Por ello, plantean a la Xunta una rebaja de 5 puntos en el IRPF, que supondría reducir en una media de 600 euros anuales la presión.

Igualmente, ha insistido en la importancia de diseñar un nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social para evitar la pérdida de poder adquisitivo y buscar una oportunidad de mejorar las pensiones de los trabajadores autónomos —que cobran en su etapa como jubilados una media de 600 euros menos cada mes que los trabajadores por cuenta ajena retirados—. "Si congelamos la base de cotización, la brecha se va a agrandar aún más", ha advertido.