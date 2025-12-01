Mos (Pontevedra) aprueba el mayor presupuesto de su historia: 15,8 millones para 2026

El Concello de Mos ha aprobado este lunes en Pleno el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 15.885.675,48 euros, la cifra más alta de la historia del municipio y casi un millón más que el ejercicio anterior. Las cuentas fueron aprobadas por mayoría y consolidan un modelo basado en la estabilidad financiera, la responsabilidad y la prioridad hacia las personas.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, ha destacado que este presupuesto "es una herramienta fundamental para seguir avanzando en un Mos más social, más moderno y con mejores servicios públicos", recordando que llega "tras varios años de excelentes resultados económicos, con impuestos congelados desde 2012 y una deuda muy baja".

Esta situación permitirá solicitar un préstamo de 1,2 millones de euros, que Arévalo calificó como "una decisión responsable y necesaria para no retrasar actuaciones clave que mejorarán la vida de la vecindad". La deuda municipal quedará en torno al 22 %, muy por debajo del límite legal del 110 %.

La alcaldesa mosense lo ha definido como "un presupuesto social, realista y pensado para todos los vecinos y vecinas", combinando estabilidad económica, más servicios públicos, mayor inversión en igualdad y bienestar, mejores infraestructuras y movilidad, y un fuerte impulso institucional con más de 17 millones de euros movilizados desde otras administraciones.

Por último, Arévalo ha subrayado que Mos vive "uno de los momentos de mayor inversión pública de su historia" gracias a la colaboración con la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, que permitirá ejecutar grandes proyectos estratégicos.