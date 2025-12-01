Localizado y erradicado un punto de vertido de aguas residuales a un afluente del río Verdugo en Soutomaior (Pontevedra)

Nuevo vertido hacia la Ría de Vigo. Los servicios de emergencia han localizado y erradicado este lunes un derrame de aguas residuales a un afluente del río Verdugo en el municipio pontevedrés de Soutomaior.

El personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) de Augas de Galicia ha recibido un aviso del 112 Galicia por un punto de vertido de aguas residuales a un afluente del río Verdugo, en el municipio de Soutomaior (Pontevedra). Tras comprobar la información 'in situ', ha iniciado las actuaciones.

Así, según informa Europa Press, los técnicos comprobaron que el origen del vertido estaba en una deficiencia en un pozo de registro de la red de saneamiento que discurre por la carretera PO-244.

Los hechos se han puesto en conocimiento del Concello de Soutomaior para que adoptase las medidas precisas para corregir la situación. Una vez que la entidad local ha informado de la reparación de la avería, Augas de Galicia ha realizado una nueva inspección en la zona y ha verificado el cese del vertido.