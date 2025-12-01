El Guardia Civil agredido en Cangas (Pontevedra) recibirá más de 28.600 euros de indemnización

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha elevado la indemnización que deberá pagar una mujer a un Guardia Civil al que agredió en Cangas (Pontevedra) de los 25.000 euros a 28.636,42 euros, estimando así parcialmente el recurso presentado por el demandante.

Los hechos sucedieron el 17 de agosto de 2021 en una hamburguesería de Cangas. La mujer mostró una actitud muy agresiva contra su pareja sentimental y fue expulsada del local, pero en la calle siguió con el mismo comportamiento agresivo.

En el local se encontraba un Guardia Civil fuera de servicio que intervino para solicitar a la mujer que depusiera su actitud y se tranquilizase, después de identificarse como Guardia Civil. Ella respondió agrediéndole con golpes en todo el cuerpo mientras le decía "ni guardia civil ni mierda, hijo de la gran puta". Finalmente, el agente pudo sujetarla e inmovilizarla, recibiendo patadas y arañazos.

La mujer fue condenada por la Audiencia de Pontevedra a una pena de cuatro meses y 14 días de prisión y absuelta del delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica. Ahora, el TSXG ha aceptado en parte el recurso presentado por el agredido aumentando la cuantía de la indemnización.

Contra la sentencia del TSXG cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.