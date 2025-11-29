O Porriño (Pontevedra) enciende la Navidad con una fiesta multitudinaria llena de luz, música y emoción

O Porriño vivió este viernes una noche mágica con el encendido oficial de la Navidad, un acto multitudinario celebrado en la Praza do Ayuntamiento que convirtió el centro de la villa en un escenario festivo repleto de luz, música y emoción.

Los usuarios de Aceesca, Afaga, Vide y varios centros de día fueron los encargados de liderar la cuenta atrás que encendió un millar de luces led, distribuidas por todas las calles y parroquias del municipio.

Laura e Ibai, representantes de Aceesca, trasladaron un emotivo mensaje a los asistentes, destacando la importancia de visibilizar la discapacidad intelectual y agradeciendo el cariño recibido.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, puso en valor el carácter inclusivo del evento: "Hoy no solo encendemos luces, encendemos emoción, ilusión e inclusión", expresó ante un público entregado.

La fiesta dejó una de las estampas más singulares de estas fechas gracias a la nieve artificial, el confeti y el reparto de chocolate con churros, que acompañaron uno de los elementos más llamativos de la decoración: un gran techo de luces instalado en la zona peatonal.

Este espectáculo sincronizado de luz y sonido, con pases de diez minutos, podrá disfrutarse cada día en distintos horarios. Además, el Ayuntamiento habilitará un autobús especial desde todas las parroquias para que las personas mayores o con diversidad funcional puedan recorrer cómodamente toda la iluminación navideña.

Tras el encendido, la música tomó el protagonismo con un flashmob de artistas locales, que estrenaron la panxoliña O Nadal no Porriño junto al propio alcalde.

El ambiente continuó en ascenso con la actuación de Soraya, que llenó la noche de energía, seguida de una sesión DJ que cerró la jornada por todo lo alto.

La actividad cultural seguirá a lo largo del fin de semana, con teatro en el Centro Cultural de Cans, el Encontro de Corais en la Iglesia de San Rosendo de Torneiros y un concierto dominical dedicado a los grandes éxitos del pop y del rock, a cargo de la Agrupación Musical do Porriño y la cantante Lucía Lugrís en la Praza Arquitecto Antonio Palacios.