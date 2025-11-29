Fin de semana inestable en Vigo con cielos muy nubosos y lluvia puntual

Vigo afronta los próximos días con una alternancia constante de cielos muy nubosos, intercalados con momentos de nubes y claros e incluso episodios puntuales de cielos poco nubosos o despejados.

La inestabilidad marcará el tramo inicial de la semana, aunque las lluvias no serán continuas.

Según las previsiones de Meteogalicia, habrá precipitaciones el sábado y el lunes, dos jornadas en las que se notará un cambio en el ambiente, especialmente por la aparición de chubascos ocasionales.

Las temperaturas se moverán en registros normales para esta época del año, con mínimas en descenso moderado hasta los 10 grados y máximas que bajarán ligeramente hasta los quince, manteniendo la sensación otoñal en toda la ciudad.

Pese a la llegada de las lluvias y la nubosidad, la calidad del aire continuará en niveles favorables.