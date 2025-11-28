Anulan la licencia municipal que permitió dividir un terreno en cinco parcelas en Cabo Estai, en Vigo

Un juzgado de Vigo ha anulado la licencia municipal que permitió dividir un solar en cinco parcelas, más su cesión, en Cabo Estai. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo entiende que no se cumple un requisito imprescindible: los terrenos objetos de parcelación deben estar delimitados por viales existentes o de nueva creación.

De esta forma, estima íntegramente el recurso interpuesto por un particular contra el Concello de Vigo. Praza do Rei concedió el pasado 18 de junio de 2020 la licencia de parcelación de la finca, que está situada en la calle Antonio Cominges de la parroquia de Oia.

En la sentencia, la jueza ha concluido que dicha licencia no fue otorgada de forma correcta, ya que no se trazó la alineación de un vial público que delimitara las parcelas. Este es un requisito fundamental para permitir la parcelación y que debería recogerse en el Instrumento de Ordenación Provisional de 2019.

La magistrada subraya, además, que "no existía la alineación de vial público en el Instrumento de Ordenación Municipal", debido a que había un "sendero a pie", tal y como afirmó en su informe el secretario municipal en aquel momento. Por lo tanto, destaca que no debió concederse el permiso de parcelación.

Ahora bien, la magistrada desestima, como defendía la parte recurrente, que se infringieran las disposiciones del Plan de Ordenación del Litoral para otorgar la licencia. La sentencia no es firme, por lo que cabe presentar recurso de apelación ante el TSXG.