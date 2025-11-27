Navidad 2025: Vigo activa este fin de semana su plan de movilidad para los días de mayor afluencia

Primer gran fin de semana para la Navidad de Vigo. El próximo lunes, 1 de noviembre, Portugal celebra una de sus principales fiestas nacionales: la Restauración de la Independencia. Así, se espera una gran afluencia este último fin de semana noviembre de visitantes lusos, que obliga al Concello a activar el nivel máximo de restricciones de su Plan de Mobilidade do Nadal.

Estas medidas especiales están pensadas para los días de afluencia "muy alta" y se aplicarán ininterrumpidamente desde las 10:00 horas de este 28 de noviembre hasta las 21:30 horas del lunes 1 de diciembre. El objetivo es aliviar el tráfico y garantizar la seguridad y el acceso de las personas residentes a sus viviendas, a los servicios de Emergencia, y la convivencia de los vehículos con los peatones.

El Plan de Mobilidade do Nadal establece tres categorías: días de afluencia muy alta, días de afluencia alta y días de afluencia moderada. En este caso, el Concello establece el primer nivel, como pasará durante el Puente de la Constitución y durante el 26 de diciembre.

En consecuencia, pondrá en marcha las siguientes disposiciones:

Cambio de sentido en la calle Cervantes , que pasa a ser descendiente desde Urzáiz a Alfonso XIII. Por tanto, los vehículos que accedan a la ciudad por la aP-9 tendrán que continuar en dirección García Barbón.

, que pasa a ser descendiente desde Urzáiz a Alfonso XIII. Por tanto, los vehículos que accedan a la ciudad por la aP-9 tendrán que continuar en dirección García Barbón. La entrada preferente a la ciudad desde la AP-9 será por la salida 4V, en dirección Isaac Peral, García Barbón y Túnel de Beirmar, y 2V (Bos Aires). La información aparecerá en los paneles de la vía, en coordinación con el Centro de Control del Noroeste y con la DGT.

desde la AP-9 será por la salida 4V, en dirección Isaac Peral, García Barbón y Túnel de Beirmar, y 2V (Bos Aires). La información aparecerá en los paneles de la vía, en coordinación con el Centro de Control del Noroeste y con la DGT. El tráfico rodado de la A55 deberá entrar por la Avenida de Madrid o por la VG-20. Esta información también aparecerá en los paneles.

Transporte discrecional

Además, el plan establece medidas ante el previsible aumento de la presencia de autobuses de transporte discrecional de pasajeros. Estos tendrán un espacio reservado en la calle Areal, entre la glorieta de la paellera y la calle Canceleiros, para dejar o recoger pasajeros en un máximo de 15 minutos. El punto de espera para los autocares serán los aparcamientos de la playa de Samil.

Asimismo, el transporte discrecional deberá acceder a Vigo obligatoriamente por la AP-9, aunque procedan de la autovía A-55. El Concello advierte que deben evitar el tránsito y el estacionamiento en la Avenida de Beiramar y en la calle Jacinto Benavente. Habrá controles policiales en la zona de Bouzas.

Praza do Rei ha confirmado también que esta información ya ha sido trasladada a los principales operadores turísticos de la ciudad, a las empresas de transporte con sede en Portugal y figurará en anuncios en los paneles de mensajería variable de las principales vías de acceso a la ciudad.