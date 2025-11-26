La Policía Local de Vigo cuenta con más de 300 chalecos protectores de balas, cuchillos y punzones

El Concello de Vigo acaba de adquirir una nueva dotación de 17 chalecos antibalas, cuchillos y punzones. Estas protecciones se pondrán a disposición de los agentes de la Policía Local, que contarán, en definitiva, con un total de 324 chalecos con estas características.

Abel Caballero mostró su deseo de que todos los agentes olívicos "tengan su chaleco". Además, destacó que el cuerpo policial vigués "cuenta con una gran formación".

Por otro lado, el gobierno local busca que la dotación de chalecos "sea la mejor a efectos de la protección".