La Policía Local de Vigo cuenta con más de 300 chalecos protectores de balas, cuchillos y punzones
El regidor olívico, Abel Caballero, explicó este miércoles que se han adquirido 17 más para ponerlos a disposición de los agentes
El Concello de Vigo acaba de adquirir una nueva dotación de 17 chalecos antibalas, cuchillos y punzones. Estas protecciones se pondrán a disposición de los agentes de la Policía Local, que contarán, en definitiva, con un total de 324 chalecos con estas características.
Abel Caballero mostró su deseo de que todos los agentes olívicos "tengan su chaleco". Además, destacó que el cuerpo policial vigués "cuenta con una gran formación".
Por otro lado, el gobierno local busca que la dotación de chalecos "sea la mejor a efectos de la protección".