El BNG denuncia el nuevo "arboricidio" del Concello en el Parque do Castro ante Patrimonio Natural

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha denunciado este miércoles el nuevo "arboricidio" del Concello de Vigo ante la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y de la Valedora do Pobo. Los nacionalistas reclaman al organismo de la Xunta que inspeccione esta tala "realizada por motivos estéticos y paisajísticos" y aplique las medidas correctoras o sancionadoras.

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha alertado que la corporación local inició este martes el corte de varios ejemplares del monte vigués, ignorando la solicitud de suspensión registrada por su grupo municipal, por la que aseguran no haber recibido respuesta. El BNG cuestiona el informe que justifica la tala "por no ajustarse a la normativa legal y carecer de las mínimas condiciones técnicas".

"Estamos delante de un episodio más del arboricidio permanente que impone el alcalde-leñador Abel Caballero", ha criticado Igrexas, quien ha lamentado que el gobierno local "insista en el más absoluto desprecio" contra el arbolado de la ciudad. "Maltrata con un deficiente mantenimiento los árboles, que acaba eliminando sin justificación, y los reduce a postes para luces de Navidad", ha afeado.

El portavoz del BNG ha asegurado que ha quedado en evidencia que la motivación de las talas de O Castro se debe a motivos paisajísticos y estéticos, a pesar de ir en contra de la normativa. Por este motivo, y ante la sospecha de no tratarse de árboles en mal estado, el BNG había solicitado la elaboración de un nuevo estudio ajustado a los parámetros técnicos para evitar una "agresión ambiental irreversible en el corazón de la ciudad".

Los nacionalistas no han recibido respuesta, lo que supone un "nuevo ejemplo de autoritarismo" del gobierno de Abel Caballero. Consideran que esta actitud vulnera los derechos fundamentales de participación e información de la ciudadanía y de los grupos políticos municipales, por lo que trasladarán a la Valedora do Pobo esta cuestión, junto con la denuncia por "mala administración" en relación a la tala de los árboles.