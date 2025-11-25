Manifestación 25N: miles de mujeres inundan Vigo para condenar la violencia machista

Decenas de mujeres son asesinadas cada año a manos de hombres en España. Y Galicia destaca como una de las comunidades con más casos de violencia de género activos, con 6.133. Ante esta situación, miles de personas han inundado el centro de Vigo para alzar su voz y manifestarse en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Como el año pasado, estaban organizadas dos movilizaciones en Vigo. La primera, a las 19:00 horas y bajo el lema 'Que a vergoña mude de bando. Feminismo sen tregua'. La segunda, organizada por la Red de Mujeres contra los Malos Tratos, partió a las 20:00 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz.

Esta fue la principal manifestación del 25N en la ciudad olívica, que reunió a miles de mujeres que alzaron la voz contra la violencia machista y a la que se unieron tanto el Concello como los colectivos Resposta Feminista y Coordinadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres en Galiza.

Manifestación 25N, Vigo Samuel Pérez

La marcha violeta comenzó a bajar por la calle Urzáiz en hora, con los primeros cánticos. "Rebelión, contra a súa violencia", "Ante a violencia, nin un gramo de paciencia", "Menos discursos, más recursos" o "Se tocan a unha, respostamos todas" fueron algunos de ellos. Algunas de las manifestaron encendieron bengalas que tiñeron el cielo olívico de violeta.

Esta manifestación concurría bajo el lema 'Combater a violencia institucional para acabar coa violencia machista'. Así, alzaron la voz contra la violencia ejercida en el ámbito judicial y a la violencia obstétrica, así como exigieron que las políticas de igualdad sean centrales para los gobiernos con el fin de acabar con la violencia de género

Manifestación 25N, en Vigo Samuel Pérez

Por su parte, Resposta Feminista trató de poner el foco en el sector de los cuidados. "Queremos centrar nuestra denuncia en un tipo de violencia donde el patriarcado, el capitalista y el racismo unen fuerzas", se puede leer en su manifiesto.

"Queremos dar voz y mostrar nuestra solidaridad con las mujeres que trabajan en el sector de los cuidados, especialmente con las trabajadoras del hogar, de las residencias y del SAF", añaden, denunciando así las condiciones laborales del Servizo de Axuda no Fogar de la Xunta de Galicia.

Manifestación 25N, Vigo Samuel Pérez

En especial, han recordado el caso de Teresa, trabajadora del SAF en O Porriño, que fue asesinada por un familiar de la mujer que asistía. "La violencia machista no es sólo la que se ejerce en las parejas, es también la que se infiltra en las instituciones, en las políticas públicas, en los miserables contratos precarios de subcontratas que firman los concellos y que afianzan desigualdades", han manifestado.