La Xunta da luz verde a los primeros trámites para construir 300 viviendas en O Porriño (Pontevedra)

El Consello de la Xunta ha dado este lunes luz verde al inicio de la tramitación del expediente relativo a la delimitación y declaración de interés autonómico de las actuaciones para habilitar suelo residencial destinado a 300 viviendas en O Porriño (Pontevedra).

Tal como ha informado el gobierno gallego, esta iniciativa tiene por objetivo la aprobación y la delimitación del ámbito de actuación identificado en el planeamiento general como suelo urbanizable, localizado en la zona próxima al pabellón municipal de deportes, con una superficie de unos 43.000 metros cuadrados.

Se estima que permitirá la construcción de 300 viviendas, de las cuales 240 serán protegidas, según el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa recogida por Europa Press.

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia gallega de suelo residencial para facilitar la construcción de 25.000 viviendas en toda la Comunidad, de las cuales el 80% serán protegidas y 5.000, libres.