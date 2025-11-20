Presa de Eiras: la Xunta no descarta reclamar responsabilidades tras encargar por vía de urgencia las obras

Augas de Galicia, entidad dependiente de la Xunta de Galicia, ha iniciado este jueves los trámites por vía de urgencia para contratar los trabajos de sustitución de dos válvulas dañadas en la presa de Eiras, que abastece a unas 400.000 personas de la comarca de Vigo. Eso sí, han advertido que no se descarta reclamar luego "responsabilidades" a la concesionaria municipal, que, según denuncian, no notificó problemas en las mismas.

La conselleria de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha asegurado que el gobierno gallego tiene que enfrentar "un problemón" por una situación que, según los técnicos de Augas de Galicia, "se pudo haber evitado". La representante de la Xunta ha participado este jueves en la entrega de diplomas a los 65 nuevos guías acreditados en el Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Ángeles Vázquez ha asegurado que, desde que el Concello entregó las llaves de la presa en enero de 2023 tras un litigio judicial, la corporación local se arrogó en exclusiva la manipulación de las válvulas dañadas. Así, no fue hasta abril de este año cuando Augas de Galicia detectó los primeros daños en una de las piezas, cuando Aqualia pidió que "sólo se abriera a la mitad".

La política popular ha afirmado que los daños "no comprometían el abastecimiento", hasta que en octubre se detectaron daños más graves en esa primera válvula y otra completamente deteriorada. Por eso, ha defendido que la obra urgente que hay que acometer es "fruto de una dejadez continuada" por parte de la empresa concesionaria del Concello de Vigo, como recoge Europa Press.

"Varias semanas" de obras

"No son 50.000 euros, son casi 2 millones de euros. No son 48 horas, van a ser varias semanas", ha advertido, en referencia a declaraciones previas del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Vázquez ha explicado que el planteamiento será hacer un 'bypass' para garantizar el abastecimiento y colocar válvulas provisionales mientras no se procede a instalar las nuevas piezas.

La conselleira ha expresado también su convencimiento de que, durante las primeras semanas de octubre, cuando Abel Caballero advirtió de que Vigo podría quedarse sin agua debido a la sequía, "sabía perfectamente" que se estaban produciendo fugas en la presa. "La UE dice que las pérdidas nunca pueden ser superiores al 20% y hemos detectado zonas donde las pérdidas son superiores al 50%", ha añadido Vázquez

Responsabilidades

Con respecto a la reclamación de responsabilidades, la titular de Medio Ambiente ha subrayado que el alcalde "sabe perfectamente que este lío viene de atrás", ya que el Concello lleva años litigando por la titularidad del embalse y hay una docena de fallos judiciales "a favor de la Xunta".

"Lo que espero es que el alcalde no pretenda ahora que el arreglo de esta obra lo tengan que pagar los vigueses ni los vecinos de otros ayuntamientos. Supongo que pedirá responsabilidad a quien la tiene que pedir, que será la concesión", ha apuntado, remarcando que la Xunta "resolverá" el problema ahora y "luego evaluará la exigencia de responsabilidades".

"Ahora es urgente (...), lo fundamental es que no nos quedemos sin agua", ha insistido, antes de repetir que "después tocará la pelea, y si no se arregla, acabará siendo en los tribunales". Además, ha advertido de que "no se puede seguir en esta situación" y que "el resto de ayuntamientos no pueden estar pendientes de lo que se haga o se deje de hacer". "Hay que dar un paso en firme y crear una mancomunidad", ha planteado.

Caballero: "De nuevo con mentiras y engaños"

El alcalde de Vigo no ha tardado en responder a la conselleira de la Xunta, a la que ha acusado de "mentir y engañar". "Hace ocho meses que sabe que hay un problema en una válvula, ¿a qué esperó para no arreglarlo al día siguiente?", ha cuestionado Caballero, que ha pedido a Vázquez que explique "por qué estuvo ocho meses callada".

"Hace tres años que tienen la concesión ¿Qué investigación hicieron? ¿Cuántas veces fueron a allí? ¿Cuántas veces analizaron cómo estaba aquello?", ha añadido el regidor socialista, que ha asegurado que cuando el Concello era la entidad encargada del funcionamiento y mantenimiento de la presa "nunca hubo ningún problema".

Caballero también ha respondido a las acusaciones de la conselleira, que ha afirmado que el alcalde ya conocía la situación de las válvulas cuando alertó de la situación de sequía a principios de octubre. "Ella sí que lo sabía y no dijo nada. No lo arregló", ha afirmado el alcalde, que ha aseverado que se trata de un problema de "ineptitud y negligencia" de los responsables autonómicos.