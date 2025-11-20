El PP de Vigo critica la nueva ubicación de la Oficina de Turismo: "Por ahí no pasa casi nadie" PP de Vigo

El traslado de la Oficina de Turismo del Concello de Vigo a un local debajo del puente que cruza sobre la calle López de Neira "es una prueba más de la falta de planificación y gestión de este gobierno".

Así de contundente se ha mostrado el PP local, después de no haber renovado "a tiempo" el alquiler del anterior local, a escasos metros de la calle del Príncipe, que ha criticado que "esconda" la oficina en "un sitio por el que no pasa casi nadie, y menos los turistas".

Según el portavoz popular, Miguel Martín, esto es una prueba de la "falta de planificación" del Gobierno local, que "llega tarde a todo menos a poner las luces de Navidad".

Según ha precisado Martín, el traslado desde la anterior oficina, cerrada el pasado 1 de octubre en López de Neira 8, a la nueva en el número 27 de la misma calle, costará cerca de 12.000 euros. Una calle que, ha añadido, se anunció su humanización hace seis años pero se encuentra "en un estado lamentable".

El PP local también ha criticado que, mientras esta nueva oficina no está operativa, los turistas tienen que acudir a la lonja del Concello de lunes a viernes para obtener información turística, y al un stand en Vialia en fin de semana.

"Cinco días después de haberse encendido las luces y en plena celebración de la Navidad, Vigo sigue sin contar con una oficina de información turística municipal a pie de calle en el centro de Vigo. Y no es porque Caballero crea que la ciudad de las luces no la necesita, sino porque aunque parezca mentira se olvidaron de renovar el contrato de alquiler del local donde estaban, en López de Neira 8", ha criticado Martín.

"En una ciudad que aspira a ser un referente turístico navideño, la realidad es que el Concello ha sido incapaz de garantizar un punto de información estable y accesible. Lo que una vez más demuestra que no hay previsión y solo chapuzas. Ya lo comprobamos con las visitas guiadas a Pereiró, con motivo de la festividad de todos los santos pero que a día 20 de noviembre todavía no tienen fecha de inicio. Y lo vemos también con la oficina de turismo", ha concluido el portavoz popular.