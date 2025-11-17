Ofrecido por:
Localizan a un octogenario que pasó la noche a la intemperie tras desorientarse en un monte en Vigo
El hombre pidió ayuda en una casa en la Rúa Figueiras, lo que facilitó su localización y posterior traslado al Hospital Álvaro Cunqueiro
Un octogenario ha sido localizado en un monte de Vigo tras perderse en una caminata y pasar la noche a la intemperie.
Según ha informado el 112 Galicia, unos conocidos del hombre, con los que se comunicó para decirles que se encontraba desorientado en una zona de monte, dieron la voz de alarma alrededor de las 13:00 horas de este lunes.
El octogenario había salido de su domicilio en Vigo el domingo para dar una caminata y se le perdió la pista. Después de que un dispositivo policial tratase de dar con él, finalmente pidió ayuda en una casa en la Rúa Figueiras.
Esto facilitó su localización y posterior traslado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para someterse a un examen médico. El señor tenía dolencias previas y pasó la noche a la intemperie. Desde el 112 trataron de contactar con él en repetidas ocasiones, pero no atendía al teléfono, y tampoco llegó a contactar con el servicio de emergencias.
Tras enviar un helicóptero para tratar de localizarlo antes de que volviese a anochecer, finalmente el hombre acudió a una casa en la Rúa Figueiras para pedir ayuda.
Hasta allí se desplazó una patrulla de Policía que solicitó asistencia médica para trasladarlo al hospital.