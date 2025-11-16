Nigrán (Pontevedra) completa el saneamiento de una decena de calles de gran complejidad técnica

El Concello de Nigrán, a través de sus propios operarios municipales y de la empresa concesionaria Aqualia, ha finalizado esta semana las obras para llevar el saneamiento a una decena de calles del municipio.

En concreto, se ha intervenido en Priegue en el Camino del Tanque y del Lavadero (barrio de Rouxo), Condomínguez (única calle no finalizada); en Nigrán en el Camino de las Angustias; en Camos en el Centro Cultural A Camoesa a petición de la propia asociación de vecinos; en Parada en el Camino de la Iglesia y Cabaleiros; y en Panxón en el Largo de Sancho y Carregal. En total, el Concello ha invertido en estas 9 localizaciones 150.000 euros de fondos propios.

Adicionalmente, el Concello tiene en fase de contratación para poder iniciar las obras antes de que termine el año el Camino de la Pousa (Parada) por importe de 240.000 euros y con el objetivo de dar servicio a 16 hogares, Pateira (Nigrán) por importe de 295.621 euros y Carballeira (Camos) por 148.850 euros. Las dos últimas actuaciones se realizan con cargo a la línea 1 del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra y benefician a una treintena de familias. Las tres calles juntas suman una inversión total de cerca de 685.000 euros.

Actualmente, la calle Pateira (que une una calle de los Pazos PO-332 con la iglesia de San Fiz) no dispone de saneamiento y en algunos de sus tramos tampoco hay abastecimiento. Por ello, el propósito de las obras es conectar esta calle con la red existente, reponiéndose a continuación el pavimento afectado. Parte de la actuación discurre por una carretera autonómica, por lo que es necesaria la autorización previa de la Agencia Gallega de Infraestructuras (Xunta).

Por otra parte, en el camino de la Carballeira (núcleo de San Roque, en Camos), se contempla dotarlo de una red de saneamiento a través de un colector que discurra hasta la última vivienda situada en el punto más bajo de la carretera, donde un pozo de impulsión bombea las aguas residuales hasta la red actual de saneamiento en la EP-2102 (cruce con el torreiro de San Roque). Además, se dotará al camino de red subterránea de baja tensión que permitirá eliminar el tendido aéreo en el futuro y se ensanchará y mejorará la vía con un nuevo muro de contención y extendido de pavimento de hormigón.

El Camino de la Pousa pertenece al barrio de Con (Parada), y la actuación va desde la calle del Castillo (PO-332) hasta el cruce con Camino de Valverde número 7, lo que implica una canalización de 500 metros de longitud en trazados rectos con pozos de registro que discurrirán por suelo público y privado. Las obras incluyen el fresado y demolición del pavimento existente, apertura de zanjas, ejecución de arquetas de conexión, tuberías, movimientos de tierra y excavación, así como reposición de firmes y pavimentos.

"Todos tienen en común el hecho de ser tramos de saneamiento pequeños pero de gran complejidad técnica, y así seguiremos actuando con los que queden pendientes hasta cubrir el 100 % del territorio", resume el alcalde, Juan González.