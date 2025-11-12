La piscina de Teis lleva 1.270 días cerrada según el BNG de Vigo

El BNG de Vigo ha vuelto a poner el foco en la necesidad de acometer, cuanto antes, la reforma integral de la piscina de Teis. Ha criticado, del mismo modo, que el Gobierno local de Vigo y la Deputación de Pontevedra estén retrasando por una "pelea partidista" el inicio de la intervención, dotada con cinco millones de euros.

Para el voceiro nacionalista, Xabier P. Igrexas, es "indecente" que la firma del acuerdo esté bloqueada "a conta dunha simple fotografía". Más concretamente, lamentó el hecho de que "unha foto que o alcalde non quere e a vicepresidenta da Deputación esixe sexa o atranco para asinar un convenio co que Vigo recibirá 5 millóns de euros".

Igrexas recordó que la piscina de Teis lleva 1.270 días cerrada, hecho que ha motivado que 1.500 vecinos y vecinas tuvieran que renunciar a este servicio o desplazarse hasta las "saturadas piscinas" de Travesas o Valladares.

Igrexas se dirigió directamente al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y a la vicepresidenta de la Deputación, Luísa Sánchez, para pedirles "que se deixen de discusións estúpidas. Se a presidenta do PP de Vigo necesita unha foto co alcalde, que imprima unha a tamaño natural e pose con ela. Pero baixo ningún concepto podemos aceptar que un investimento necesario para a cidade continúe paralizado".

Respuesta de Sánchez

Por su parte, Luisa Sánchez manifestó este miércoles que "desde la Diputación de Pontevedra cumplimos nuestra palabra y ayer por la tarde hicimos un nuevo intento, el enésimo, para fijar una reunión y firmar el convenio de 5 millones de financiación para la reconstrucción de la piscina. Propusimos al Ayuntamiento firmar ese convenio hoy, bien en la sede de la Diputación en Vigo o en la Praza do Rei pero no contestaron. No hubo respuesta".