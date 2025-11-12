Arranca el Vigo Global Summit 2025: "Un evento generador de conocimiento"

Sin apenas retraso alguno, ha arrancado este miércoles la segunda edición del Vigo Global Summit en el Auditorio Mar de Vigo. Poco más tarde de las 15:30 horas, la periodista Mamen Mendizábal ha dado comienzo al foro que trae a la ciudad olívica dos premios Nobel y una veintena de ponentes del mundo empresarial, político y de la comunicación.

Dos años más tarde, el evento organizado por el Consorcio vuelve a situar Vigo como capital del pensamiento económico mundial. "Un evento generador de ideas, promotor de intercambio de ideas", ha afirmado el delegado del Gobierno de Zona Franca, David Regades, que ha dado el pistoletazo de salida a las diferentes ponencias que acogerá el auditorio vigués.

Durante su intervención, Regades ha llamado a la "reflexión colectiva" para "frenar el ruido". Así, ha reivindicado la importancia de "parar" y "reflexionar" para "debatir y escuchar", con el objetivo de "encontrar certezas", en este caso, en este foro que lleva como lema "Liderando y transformando la economía".

El delegado del Estado ha destacado, además, la importancia de Vigo para la economía del norte de la Península Ibérica. Ha agradecido la colaboración de la Asociación para el Progreso de la Dirección, Abanca, Conxemar y Stellantis. "Seguramente, si fuéramos Silicon Valley, el Google de Galicia sería Stellantis", ha afirmado.

El delegado del Estado de Zona Franca, David Regades S.P.

Asimismo, ha recalcado la importancia de las administraciones a la hora de impulsar y acompañar a las empresas, subrayando que el compromiso de Zona Franca "trasciende" a las legislaturas. "Las infraestructuras o los parques tecnológicos no se miden por mandatos políticos, sino por legado", ha aseverado.

Un mundo en transformación

Tras la intervención de Regades, ha sido el turno del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet. El directivo del banco gallego ha hablado de la "incertidumbre acumulada" que vive el mundo en la actualidad. "La transformación a la que me refiero no sólo tiene un carácter incesante que no nos da tregua, sino que alcanza todos los límites de nuestro conocimiento", ha proclamado.

"Una transformación que nos obliga a revaluar todo lo que se daba por sentado", ha añadido el banquero, que también ha señalado las "amenazas" que sufre el modelo democrático, "cada vez más astutas". Así, ha celebrado el "buen criterio" en la elección de ponentes del foro para buscar la reflexión en vez de "respuestas simples".

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet S.P.

Entonces, ha entrado en escena el alcalde de Vigo y presidente de Zona Franca, Abel Caballero, quien ha puesto en valor la celebración del foro en la ciudad, como urbe "referente" por "tantos y tantos hechos". "La economía, las empresas, las industrias, la tecnología, nuestra capacidad de producir, el ámbito exportador, la panorámica del mundo. En Vigo está todo", ha afirmado.

Como indica también Europa Press, el regidor socialista ha querido centrarse en la importancia del papel de la política a la hora de apoyar el progreso económico y ha cerrado su intervención bromeando y animando a todos los presentes a acudir a partir del próximo sábado a ver las luces de Navidad de Vigo.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero S.P.

Dos premios Nobel

A continuación, aunque no a las 16:00 horas como se tenía planeado, ha tenido lugar la conferencia magistral de uno de los premios Nobel que acudirán al Mar de Vigo: el premio Nobel de la Paz 2021, Dmitry Muratov. Dará una charla bajo el título "La geopolítica de la verdad: El nuevo campo de batalla del poder global" y, quince minutos más tarde, charlará con la conductora del evento, Mamen Mendizábal.

A las 17:30 horas, tenía previsto intervenir el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, que luego mantendrá una conversación sobre política y geopolítica con Regades. Tras un pequeño interludio, la primera jornada proseguirá con la mesa redonda "El poder en la era de la interdependencia global fragmentada".

La última intervención del primer día del congreso tendrá lugar a las 19:10 horas y tendrá como protagonista a la campeona olímpica y Premio Princesa de Asturias 2024, Carolina Marín, que cerrará la jornada con una charla inspiradora acompañada del presidente de la agencia EFE, el periodista Miguel Ángel Oliver.

El Vigo Global Summit arrancará el jueves a las 9:15 horas, aunque el plato fuerte de la jornada será tres horas más tarde. A las 12:30 horas, será el turno del premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoğlu, con su ponencia "El progreso en un punto de inflexión: Tecnología. Poder y los desafíos globales".

Al igual que con Muratov, la periodista Mamen Mendizábal charlará también con el premio Nobel de Economía, al término de su ponencia. Un monólogo de Carlos Blanco y la actuación de Baiuca cerrarán el Vigo Global Summit en el auditorio, antes de la celebración del espacio gastronómico Vigo Taste Hall entre las 20:30 y las 21:30 horas.