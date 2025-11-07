El PP acusa a Caballero de "sangrar el bolsillo de los vigueses" con una nueva subida de impuestos

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha criticado duramente la decisión del alcalde Abel Caballero de subir los impuestos municipales el próximo año, siendo, según ha señalado, el único regidor de una gran ciudad gallega que lo hará.

"El Concello de Vigo dispone de casi cien millones de euros de remanente, por tanto tiene colchón más que suficiente como para no seguir sangrando el bolsillo de los vigueses", ha afirmado la dirigente popular, que citó los casos de A Coruña y Lugo, también gobernadas por el PSOE, pero con menores recursos y sin incrementos fiscales.

Sánchez ha advertido de que la nueva subida del 4%, la tercera consecutiva, supondrá un aumento acumulado del 12% en apenas tres años. "Será otro auténtico hachazo al bolsillo de los vigueses, como ya hemos visto con el recibo del IBI", ha indicado.

Además, ha acusado a Caballero de justificar falsamente el incremento con el argumento de mantener los servicios públicos. "No necesita subir los impuestos: lo hace para seguir amasando dinero en su hucha y presumir de superávit a costa de los ciudadanos", ha añadido.

La líder popular ha recordado que el PP presentó enmiendas para frenar las subidas y aliviar la economía familiar que fueron rechazadas por el gobierno local. "Vigo será la ciudad gallega que más aumentará sus principales impuestos en 2026, mientras Ourense, Pontevedra y Ferrol los congelarán", ha lamentado.

También ha reprochado al alcalde no haber tomado medidas para mitigar el aumento del recibo de la basura, que creció hasta un 50%, y cargar la responsabilidad sobre la Xunta cuando, ha recordado, "fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que impuso esa subida en toda España".