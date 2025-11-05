El temporal en Vigo arrastra el vertido de aceite de palma a las playas de Moaña

El temporal registrado en la costa gallega en las últimas horas ha provocado que restos solidificados del vertido de unas 100 toneladas de aceite de palma derramado en el puerto de Vigo hayan llegado a las playas de Moaña, por lo que ya están siendo recogidos por la empresa Tragsa, a través de la Consellería de Medio Ambiente, y la Policía Portuaria.

Por su parte, la Autoridad Portuaria está ultimando la limpieza final del vertido con el lavado de paramentos y canalizaciones del muelle del Arenal.

Según recoge Europa Press, desde el Puerto señalan que se continúa con la inspección diaria de todas las playas y, en caso de detectarse, se procede a su limpieza. Todo el residuo se está llevando a un gestor autorizado donde se hace una cuantificación y valoración del mismo para estudiar su tratamiento.

"Nuestra prioridad es que no quede nada del vertido y, por este motivo, el operativo se mantendrá hasta que eso suceda por un principio de cautela", ha sentenciado el Puerto.