El PP de Vigo insta al Concello a dejar la "propaganda" y actuar ante la crisis de vivienda

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha instado al gobierno local a "aparcar los anuncios y ponerse a trabajar" para aportar soluciones al grave problema de la vivienda en la ciudad.

"No basta con propaganda, los demandantes de una vivienda protegida precisan hechos", ha señalado Sánchez, que ha recordado que se cumplen dos meses desde que Abel Caballero anunció que la empresa municipal de vivienda asumiría la construcción de un edificio de 27 viviendas en Esturáns, tras quedar desierto el concurso público lanzado en abril.

La dirigente popular visitó este miércoles el solar donde debía levantarse el edificio y ha denunciado que "sigue sin haber nada". "Tal vez sea por eso que al alcalde le molesten tanto las visitas de la conselleira de Vivienda a Navia, donde la Xunta sí está construyendo 1.600 viviendas", ha ironizado.

También ha sido crítica con que ni siquiera esté constituida la empresa municipal encargada del proyecto, cuyo coste se ha incrementado un 20%, hasta los 7,2 millones de euros, y cuyo plazo de ejecución ha pasado de 16 a 24 meses.

Sánchez ha alertado además de que la demora pone en peligro 1,2 millones de euros de fondos europeos Next Generation concedidos por la Xunta para el edificio, que debía estar terminado en junio de 2026 y ha recordado que el gobierno local ya ha devuelto 4,5 millones por proyectos no ejecutados, y

"Más fondos europeos en peligro, algo que tampoco parece importar al señor Caballero”, ha concluido tras lamentar que Vigo haya desaparecido de la lista de las 100 administraciones que más fondos reciben.