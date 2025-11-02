El Puerto de Vigo avanza en la limpieza del vertido de aceite de palma: el 75% ya ha sido retirado

La Autoridad Portuaria de Vigo continúa trabajando intensamente en el operativo de limpieza del vertido de aceite de palma detectado el pasado jueves en el muelle de Guixar.

Según el último balance, ya se ha recogido el 75% del material vertido, y los trabajos seguirán durante las próximas horas hasta completar la retirada total.

Esta mañana se reunió la comisión de coordinación de la Autoridad Portuaria, que evaluó el estado de la emergencia y los avances del dispositivo.

El vertido está completamente confinado en la zona de San Enrique, donde se han desplegado tres anillos de barreras de seguridad para evitar cualquier fuga. Además, se ha colocado una segunda línea de contención en Guixar-Arenal, el punto de origen del accidente, con el fin de garantizar que las tareas se desarrollen en condiciones seguras.

Las labores de limpieza se realizan de forma continua, con el apoyo de dos grúas que operan día y noche para acelerar el proceso.

En paralelo, equipos de la Policía Portuaria supervisan la costa de la ría en turnos de mañana y tarde, informando de la aparición de posibles restos dispersos, que son retirados de inmediato mediante la embarcación Pelícano.

El Plan Camgal en nivel 1, activado el jueves, sigue operativo. En la playa de A Borna (Moaña), personal de Tragsa, de la Consellería de Medioambiente y del servicio de Gardacostas de la Consellería do Mar continúa trabajando para evitar que el vertido afecte a nuevas zonas del litoral.