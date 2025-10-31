El Concello de Baiona (Pontevedra) reedita su concurso de decoración navideña sostenible

Uno de los escenarios de la Navidad de Baiona. Concello de Baiona

Este pasado jueves se abrió el plazo en el Concello de Baiona para todas aquellas personas que deseen participar en el concurso de elaboración de decoración sostenible, es decir, elaborada con material reciclado. Se trata de una iniciativa, que ya va por su tercera edición y que ha sido impulsada desde las concellerías de Festejos, Medio Ambiente y Comercio.

El objetivo es, dicen desde el Consistorio, promover la creatividad, la participación ciudadana y el respeto por el medio ambiente, impulsando el ciclo de reciclar, reducir y reutilizar; y buscando, en definitiva, unas Navidades más sostenibles.

El regidor baionés, Jesús Vázquez Almuíña, explicó que este certamen "es mucho más que un concurso. Es una oportunidad para trabajar entre amigos, vecinos y familiares, compartir ilusión y contribuir a la belleza y al espíritu de nuestra Navidad".

En este concurso habrá dos categorías: La A -integrada por asociaciones culturales, sociales, deportivas, vecinales, comunidades de montes o aguas, ampas, centros educativos reglados y no reglados, escuelas de danza, música e idiomas- y la B -a la que podrán concurrir comercio y hostelería local, grupos informales y ciudadanos particulares-.

Los premios irán, en cada categoría, del primero al quinto, y estarán dotados, respectivamente, de 800, 400, 200, 100 y 100 euros.

El plazo de inscripción permanecerá abierto durante 20 días naturales a partir del 30 de octubre. Las personas interesadas podrán formalizar su solicitud en la Oficina de Registro del Concello de Baiona o a través de la Sede Electrónica municipal.

Por otro lado, las decoraciones deberán instalarse entre el 24 de noviembre y el 3 de diciembre, y permanecerán expuestas hasta el 6 de enero de 2026. El Ayuntamiento asignará los espacios disponibles y facilitará un punto de luz para cada instalación que lo necesite. "Entre todos podemos hacer de Baiona un lugar aún más hermoso, sostenible y solidario esta Navidad", concluyó el regidor.