Vigo amplía los horarios de los cementerios municipales por el Día de los Difuntos

El Concello de Vigo ha anunciado la ampliación de los horarios de apertura de los cementerios municipales con motivo de la celebración del Día de los Difuntos.

Según ha informado el alcalde vigués, Abel Caballero, el horario será de 09:00 a 18:30 horas los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, en los ocho cementerios municipales: Beade, Bembribe, Cabral, Candeán, Lavadores, Pereiró, Teis y Zamáns.

También se celebrarán exposiciones en tres de las instalaciones. En Pereiró, se instalarán "cuatro grandes cubos con imágenes que recrean un viaje cultural e histórico", con figuras relevantes para la cultura de Vigo y Galicia en cine, artes plásticas, letras, arquitectura y escultura.

En el cementerio de Teis, la exposición mostrará cuatro momentos de la historia de Vigo en seis paneles dispuestos en cuatro cubos que estarán dedicados a Ángel de Lema y Marina, Concepción Arenal, Manuel de Castro y a la movilización de los trabajadores de la ciudad en defensa de la libertad y la democracia.

"Los cementerios de Vigo y sus barrios" será el título que lleve por nombre la exposición en el de Lavadores, donde se mostrarán fotografías de la historia y la actividad de los cementerios municipales de la ciudad, además de una breve referencia sobre los cementerios privados.