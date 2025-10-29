Navidad en Vigo: prohibidos los eventos y obras en la calle sin autorización

El Concello de Vigo ha publicado este miércoles el bando municipal, como se viene haciendo en años anteriores, con el objetivo de acondicionar la ejecución de las obras en la vía pública al tráfico de peatones y vehículos durante la celebración de la Navidad.

En el texto, se recogen las restricciones para obras y eventos en la vía pública, con el objetivo de "facilitar la movilidad en general en el centro de la ciudad, debido a la mayor afluencia de personas y vehículos" previstos para estas fechas.

Así, se delimitan dos zonas con diferentes restricciones que, en general, tendrán vigencia desde el 11 de noviembre hasta el 12 de enero.

Las que se extenderán a lo largo de esos dos meses son aquellas que se lleven a cabo dentro de la zona urbana interior al arco delimitado por las calles: Isaac Peral, García Barbón, Alfonso XIII, Lepanto, Gran Vía, María Berdiales, Ronda Don Bosco, Cachamuíña, Falperra, Paseo Alfonso XII, Poboadores, debido al montaje, mantenimiento y desmontaje del alumbrado de Navidad, desde las 14:00 horas del martes 11 de noviembre de 2025 hasta las 08:00 horas del lunes 12 de enero de 2026.

En esta zona y durante este periodo, se prohíbe la realización de eventos en la vía pública que no estén autorizados por la Concellería de Seguridad. En el caso de las obras en esta zona, podrán autorizarse siempre que no interfieran con las instalaciones y actividades previstas para las fiestas de Navidad.

Así, todas las ocupaciones en vía pública deberán estar retiradas el lunes, 10 de noviembre, a las 24:00 horas. Aquellas que estén dentro del plazo de ejecución autorizado, se tendrán que suspender y reanudarse a partir de las 08:00 horas del miércoles 7 de enero de 2026.

La segunda zona delimitada es la del arco interior formado por Doctor Corbal, Buenos Aires, Travesía de Vigo, Aragón, Jenaro de la Fuente, Avda. Martínez Garrido, Avda. Arquitecto Palacios, Avda. Castrelos, Avda. Portanet, Avda. Citroën, circunvalación Oeste hasta Bouzas.

En esta zona, se prohíben obras y trabajos en la zona pública no autorizadas por la Concellería de Seguridad, desde las 00:00 horas del sábado 13 de diciembre de 2025 hasta las 08:00 horas del miércoles 7 de enero de 2026.

Aquellas obras o trabajos que se estén ejecutando en la vía pública deberán estar finalizados a las 00:00 horas del viernes 12 de diciembre de 2025. Además, las empresas responsables de las obras deberán reponer el pavimento y la señalización y retirar casetas, vallas, materiales de obra y maquinaria, contenedores, sacos de residuos o cualquier otro material depositado en la vía pública, y proceder a la limpieza de calzada y aceras en las calles y espacios afectados.

Los trabajos dentro del plazo de ejecución autorizado también deberán suspenderse hasta las 08:00 horas del miércoles 7 de enero de 2026. En estos casos, también tendrán que mantener libre el paso por ellas y su entorno, además de garantizar la correcta señalización para el tráfico.

En estas fechas, sólo se podrán atender las emergencias o averías de carácter urgente, que tendrán que comunicarse a la Policía Local y presentar en el Registro General del Concello dentro de las 24 horas siguientes, un informe justificativo de la urgencia y alcance de la avería, firmado por el técnico competente responsable de la obra o instalación afectada.

El resto de trabajos se podrán realizar entre las 22:00 horas y las 09:00 horas del día siguiente, previa autorización expedida por la Concellería de Seguridad.

El Concello prevé, ante el incumplimiento de estas normas, la incoación del correspondiente expediente sancionador y a la imposición de la multa en la cuantía máxima establecida en la legislación vigente de régimen local, así como a la inmediata paralización de las obras iniciadas, sin perjuicio de cualquier otra medida que proceda adoptar.