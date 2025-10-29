Caballero pide la gratuidad de la AP-9 tras la sentencia que obliga a Audasa a devolver peajes "abusivos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reaccionado este miércoles a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, a devolver los peajes "abusivos" cobrados durante las obras del puente de Rande. "De sentido común", ha afirmado el regidor socialista, que ha aprovechado para reclamar la gratuidad de esta vía.

"Una gran sentencia. (...) De sentido común, si uno va por la autopista y la autopista es más lenta que ir a pie hasta el sitio al que se va, pues es evidente que no pueden cobrarte el peaje", ha asegurado el alcalde de Vigo en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Así, también ha aprovechado para reclamar la gratuidad de la AP-9 una vez más. "Creo que la autopista entera tiene que ser gratis. Es que no puede ser, yo llevo toda mi vida adulta pagando peaje en la autopista. Toda una vida, y aún me dice que tengo que ir hasta el año 2047", ha criticado Caballero.

"No puede ser que entre Vigo y Pontevedra, que somos una gran área urbana, tengamos que obligadamente pagar un peaje porque no hay una vía alternativa", ha añadido el regidor olívico, que defiende la gratuidad de toda la vía, "desde Ferrol hasta Tui", así como una autovía alternativa.

Cabe recordar que el Gobierno de España volvió a descartar este martes la liberación de la AP-9. "No es viable", aseguró la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, que argumentó que el rescate de la autopista no era posible por el "altísimo volumen de gastos que ello supondría".