Caballero sobre las devoluciones en la AP-9 por las obras en Rande: "La autopista debe ser gratis"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande, aunque ha insistido en que "toda la autopista tiene que ser gratis".

En unas declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha señalado que la resolución del alto tribunal "es de sentido común", porque "si uno va por una autopista y la autopista es más lenta que ir a pie hasta el sitio al que se va, pues es evidente que no pueden cobrarte el peaje".

Con todo, Caballero ha reiterado que "la autopista entera tiene que ser gratis". "Es que no puede ser. Yo llevo toda mi vida de adulto pagando peaje en la autopista (...) y aún me dicen que tengo que seguir hasta el año 47", ha lamentado y ha insistido en que "toda la autopista tiene que ser gratis", entre Ferrol y Tui.

El alcalde también se ha referido al tramo concreto entre Vigo y Pontevedra, que comunica "una gran área urbana" y en la que "obligadamente" hay que pagar un peaje porque "no hay vía alternativa".